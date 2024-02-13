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НОВОСТИ

Около 70 украинских военных сдались в феврале в плен, используя радиоволну «Волга»

09:00 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 70 украинских военнослужащих воспользовались радиоволной «Волга» для сдачи в плен с начала февраля. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

Специальные радиоволны 49.200, 449.200, 149.200, 149.200, на которые можно выйти с любой цифровой рации, используются для того, чтобы украинские военнослужащие могли сообщить о своем желании сдаться российским военным. Для этого им необходимо вызвать «Волгу» на одной из частот. Заработал данный проект с середины лета.

«За неделю при помощи волны „Волга“ сдалось 36 человек, а всего с начала февраля — 66 человек», — сказал собеседник агентства.

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