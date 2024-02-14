В планах Путина пока нет визитов за рубеж до выборов - Песков

21:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

График президента России Владимира Путина пока не предусматривает зарубежных визитов до выборов, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно. Пока нет в планах», — сказал он в ответ на вопрос, ожидаются ли до выборов визиты в другие страны.