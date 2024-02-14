В планах Путина пока нет визитов за рубеж до выборов - Песков
21:36 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
График президента России Владимира Путина пока не предусматривает зарубежных визитов до выборов, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно. Пока нет в планах», — сказал он в ответ на вопрос, ожидаются ли до выборов визиты в другие страны.
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