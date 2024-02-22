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Настроение украинских властей на фоне неудач на поле боя заметно ухудшилось — Bloomberg

09:32 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Настроение в Киеве заметно ухудшилось на фоне неудач на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи от западных стран. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, президент Украины Владимир Зеленский был вынужден сменить военное руководство из-за споров по поводу мобилизации и стратегии ведения боевых действий. Как отмечает агентство, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы, при этом «политические распри в западных столицах» задерживают новую помощь Киеву.

Из-за такого положения дел и оставления украинскими войсками Авдеевки, пишет Bloomberg, настроение в Киеве стало «более мрачным».

Ранее газета The New York Times информировала, что сдача Авдеевки может иметь разрушительные последствия для и без того слабого морального духа ВСУ.

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