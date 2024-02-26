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ВС РФ освободили Ласточкино — Минобороны РФ

15:12 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Ласточкино», — говорится в сообщении ведомства.

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