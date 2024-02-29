Власти направят более 1 трлн рублей в ближайшие 6 лет на поддержку медучреждений — Путин

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На строительство, ремонт и оснащение медучреждений в ближайшие 6 лет будет направлено более 1 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Всего в ближайшие 6 лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 трлн рублей», — сказал он.