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НОВОСТИ

Власти направят более 1 трлн рублей в ближайшие 6 лет на поддержку медучреждений — Путин

13:35 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На строительство, ремонт и оснащение медучреждений в ближайшие 6 лет будет направлено более 1 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Всего в ближайшие 6 лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 трлн рублей», — сказал он.

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