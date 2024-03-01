Шесть человек отравились угарным газом при пожаре после взрыва в доме в Серпухове
17:00 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть человек, в том числе дети, отравились угарным газом в результате пожара, который произошел после взрыва газа в квартире многоэтажного жилого дома в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
«1 марта 2024 года в результате отравления угарным газом из разных квартир, расположенных в доме по улице Чернышевского города Серпухова, в медицинское учреждение госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети», — сказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
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