Шесть человек отравились угарным газом при пожаре после взрыва в доме в Серпухове

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек, в том числе дети, отравились угарным газом в результате пожара, который произошел после взрыва газа в квартире многоэтажного жилого дома в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«1 марта 2024 года в результате отравления угарным газом из разных квартир, расположенных в доме по улице Чернышевского города Серпухова, в медицинское учреждение госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети», — сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).