Продажи новых легковых авто в РФ в феврале выросли на 85,1% — до 104 тыс. — «Автостат»

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале 2024 года выросли на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 104 тыс. авто, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС) и с учетом собственной сегментации.

«За последний зимний месяц в нашей стране было реализовано 103,954 тыс. новых легковых автомобилей, что на 85,1% больше, чем в феврале 2023 года», — отмечается в сообщении.