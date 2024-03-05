Продажи новых легковых авто в РФ в феврале выросли на 85,1% — до 104 тыс. — «Автостат»
11:05 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале 2024 года выросли на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 104 тыс. авто, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС) и с учетом собственной сегментации.
«За последний зимний месяц в нашей стране было реализовано 103,954 тыс. новых легковых автомобилей, что на 85,1% больше, чем в феврале 2023 года», — отмечается в сообщении.
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