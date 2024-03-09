1,5 миллиона открыток к 8 Марта создал миллион пользователей GigaChat от Сбера
17:52 09.03.2024
В честь 8 Марта один миллион пользователей уже создал и отправил 1,5 млн поздравительных открыток с помощью нейросетевой модели GigaChat. Функция будет работать до 11 марта.
Для того чтобы отправить открытку, нужно зайти во «ВКонтакте» или ТГ-бот GigaChat. Для начала работы необходимо нажать команду «Новый диалог», а затем – кнопку «Создать открытку», далее – «8 Марта», выбрать, кому поздравление и кто получатель «по цветочному гороскопу». Нейросеть Kandinsky сгенерирует изображение, а GigaChat напишет поздравление.
В соцсети «ВКонтакте» открытку можно отправить за раз до 10 друзьям и даже поделиться ей в других мессенджерах. У получателя открытки есть опция «Отправьте своё поздравление с помощью GigaChat», которая позволяет быстро сгенерировать открытку всем близким женщинам с помощью GigaChat. Пользователи также могут создать открытки своим близким на день рождения или сказать «люблю» без повода. Бот GigaChat доступен как в веб-версии соцсети, так и в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» для iOS и Android.
В web-интерфейсе можно приступить к созданию открытки сразу, перейдя по прямой ссылке. Если же зайти на главную страницу web-интерфейса, будет видна кнопка «Создайте открытку на 8 Марта», которая запустит процесс.
GigaChat – нейросетевая модель от Сбера, которая умеет отвечать на вопросы, вести диалог на русском языке, писать код, рисовать картинку по запросу и многое другое. Она доступна всем пользователям через веб-версию, Telegram и «Вконтакте», причем бесплатно – достаточно просто начать диалог с GigaChat.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать