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НОВОСТИ

1,5 миллиона открыток к 8 Марта создал миллион пользователей GigaChat от Сбера

17:52 09.03.2024

В честь 8 Марта один миллион пользователей уже создал и отправил 1,5 млн поздравительных открыток с помощью нейросетевой модели GigaChat. Функция будет работать до 11 марта.

Для того чтобы отправить открытку, нужно зайти во «ВКонтакте» или ТГ-бот GigaChat. Для начала работы необходимо нажать команду «Новый диалог», а затем – кнопку «Создать открытку», далее – «8 Марта», выбрать, кому поздравление и кто получатель «по цветочному гороскопу». Нейросеть Kandinsky сгенерирует изображение, а GigaChat напишет поздравление.

В соцсети «ВКонтакте» открытку можно отправить за раз до 10 друзьям и даже поделиться ей в других мессенджерах. У получателя открытки есть опция «Отправьте своё поздравление с помощью GigaChat», которая позволяет быстро сгенерировать открытку всем близким женщинам с помощью GigaChat. Пользователи также могут создать открытки своим близким на день рождения или сказать «люблю» без повода. Бот GigaChat доступен как в веб-версии соцсети, так и в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» для iOS и Android.

В web-интерфейсе можно приступить к созданию открытки сразу, перейдя по прямой ссылке. Если же зайти на главную страницу web-интерфейса, будет видна кнопка «Создайте открытку на 8 Марта», которая запустит процесс.

GigaChat – нейросетевая модель от Сбера, которая умеет отвечать на вопросы, вести диалог на русском языке, писать код, рисовать картинку по запросу и многое другое. Она доступна всем пользователям через веб-версию, Telegram и «Вконтакте», причем бесплатно – достаточно просто начать диалог с GigaChat.

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