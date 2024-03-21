Машиностроительный завод «Зоря» — «Машпроект» в Николаеве поражен ударом ракеты — подполье
17:12 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Николаевский машиностроительный завод «Зоря» — «Машпроект» поражен ракетным ударом. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Ранее сообщалось, что днем в Николаеве прозвучал сильный взрыв.
«Зоря» — «Машпроект». Точно туда есть прилет. Была детонация сильная. Над городом четкий запах гари», — сказал Лебедев.
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