Следствие по теракту в «Крокусе» должно идти без ангажированности — Путин

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несмотря на желание покарать виновников теракта в «Крокусе», следствие должно идти объективно и без ангажированности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».

«Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности», — сказал президент.