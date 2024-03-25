Следствие по теракту в «Крокусе» должно идти без ангажированности — Путин
22:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несмотря на желание покарать виновников теракта в «Крокусе», следствие должно идти объективно и без ангажированности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».
«Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности», — сказал президент.
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