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НОВОСТИ

Следствие по теракту в «Крокусе» должно идти без ангажированности — Путин

22:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несмотря на желание покарать виновников теракта в «Крокусе», следствие должно идти объективно и без ангажированности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».

«Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности», — сказал президент.

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