Срок пребывания иностранцев в России может быть сокращен до 90 дней в год

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предельный срок пребывания иностранцев в России может быть сокращен до 90 дней в году, следует из внесенного 27 апреля в Госдуму законопроекта о повышении эффективности контроля за мигрантами.

Авторами законопроекта выступили представители всех думских фракций, в том числе первый замруководителя фракции единороссов Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Сейчас срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Законопроектом предлагается заменить слова «в течение каждого периода в сто восемьдесят суток» на «в течение одного календарного года».