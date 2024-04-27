Срок пребывания иностранцев в России может быть сокращен до 90 дней в год
21:00 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предельный срок пребывания иностранцев в России может быть сокращен до 90 дней в году, следует из внесенного 27 апреля в Госдуму законопроекта о повышении эффективности контроля за мигрантами.
Авторами законопроекта выступили представители всех думских фракций, в том числе первый замруководителя фракции единороссов Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).
Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Сейчас срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Законопроектом предлагается заменить слова «в течение каждого периода в сто восемьдесят суток» на «в течение одного календарного года».
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