Путин внес в Думу кандидатуру Мишустина на пост премьера
08:30 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», — написал Володин в своем телеграм-канале.
58-летний Михаил Мишустин возглавлял правительство с января 2020 года — 4 года, 3 месяца и 21 день. На посту премьер-министра он, будучи директором Федеральной налоговой службы, сменил ушедшего в отставку Дмитрия Медведева. Мишустин — один из трех председателей правительства в современной истории РФ, наиболее долго исполнявших обязанности непрерывно — после Медведева (7 лет, 8 месяцев, 8 дней в 2012–2020 годах) и Виктора Черномырдина (непрерывные 5 лет, 3 месяца и 9 дней в 1992–1998 годах).
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