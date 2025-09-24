ВСУ направили заградотряды под Купянск — силовики

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска перебросили заградительные отряды из числа войск Национальной гвардии Украины в район Купянска, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«К городу были направлены подразделения нацгвардии Украины, целью которых является остановка отступления мобилизованных ВСУ и недопущение их сдачи в плен» — сообщили в силовых структурах.