ВСУ направили заградотряды под Купянск — силовики

10:32 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска перебросили заградительные отряды из числа войск Национальной гвардии Украины в район Купянска, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«К городу были направлены подразделения нацгвардии Украины, целью которых является остановка отступления мобилизованных ВСУ и недопущение их сдачи в плен» — сообщили в силовых структурах.

