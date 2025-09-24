За ночь сбиты 70 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 70 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.