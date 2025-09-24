0
Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет — СМИ

10:00 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянская актриса кино Клаудия Кардинале, известная ролями во множестве кинокартин по всему миру, ушла из жизни на 88-м году жизни. Об этом сообщила газета ANSA.

По ее информации, актриса умерла в окружении своих детей во французском городе Немур, где прожила несколько лет.

Кардинале родилась в Тунисе в семье выходцев из Сицилии. В кино она попала случайно. Ее дебютом стала небольшая роль в комедий «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (I soliti ignoti, 1958) Марио Моничелли.

Затем последовали работы с итальянскими режиссерами. В частности, Кардинале участвовала в создании таких картин, как «Восемь с половиной» (8 1/2, 1963) Федерико Феллини, «Леопард» (Il Gattopardo, 1963) Лукино Висконти, «Однажды на Диком Западе» (C'era una volta il West, 1968) Серджо Леоне. За свою многолетнюю карьеру Кардинале работала во Франции, в частности, с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо, с которыми сохранила дружеские отношения.

