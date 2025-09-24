«Стена дронов» в Европе может быть готова «примерно через год» — ЕК

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский проект «стена дронов» может быть реализован в течение года. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.

Он отметил, ссылаясь на данные экспертов, что система обнаружения беспилотников может быть развернута «примерно через год».