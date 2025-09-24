Новосибирский зоопарк возобновил работу после пожара
09:32 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новосибирский зоопарк возобновил работу на следующий день после крупного пожара, в котором погибли 5 животных. В этом убедился корреспондент ТАСС, прибывший на место.
Зоопарк открыл свои двери для посетителей в положенное время, однако гостей немного. В настоящее время в учреждении продолжает работать спецтехника для ликвидации последствий ЧП. Место возгорания огорожено.
По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание в новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Предварительно, площадь пожара составила 180 квадратных метров. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. По уточненной информации, 24 обитателя зоопарка были спасены, 5 животных погибли.
