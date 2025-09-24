0
0
132
НОВОСТИ

Проект бюджета предусматривает рост дотаций регионам — Минфин РФ

11:20 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект федерального бюджета на 2026–2028 годы предусматривает увеличение дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также дотаций на заработную плату на 2026 год темпами не ниже прогнозного уровня инфляции. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

«Для стимулирования социально-экономического развития, оказания финансовой поддержки регионам в проекте бюджета предусмотрено: увеличение общего объема помощи регионов, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на заработную плату на 2026 год темпами не ниже прогнозного уровня инфляции и сокращение различия регионов по уровню бюджетной обеспеченности», — говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что будет продолжена реализация индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития, направленных на повышение их экономического потенциала для сокращения дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 24.09.2025
Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ
0
18
12:00 24.09.2025
Песков отверг утверждение Трампа, что Россия — «бумажный тигр»
0
38
11:32 24.09.2025
КНР защитит свои интересы вопреки усилиям США помешать импорту нефти из РФ — МИД
0
107
11:05 24.09.2025
Россия пришла на помощь ЦАР в трудный момент — президент ЦАР
0
142
11:00 24.09.2025
Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ
0
140
11:00 24.09.2025
«Стена дронов» в Европе может быть готова «примерно через год» — ЕК
0
142
10:32 24.09.2025
ВСУ направили заградотряды под Купянск — силовики
0
180
10:20 24.09.2025
Поток обращений в приемную Путина сократился после запрета анонимных жалоб
0
201
10:05 24.09.2025
Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает повышение НДС
0
211
10:00 24.09.2025
Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет — СМИ
0
228

Возврат к списку