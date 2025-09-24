Проект бюджета предусматривает рост дотаций регионам — Минфин РФ
11:20 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект федерального бюджета на 2026–2028 годы предусматривает увеличение дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также дотаций на заработную плату на 2026 год темпами не ниже прогнозного уровня инфляции. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ.
«Для стимулирования социально-экономического развития, оказания финансовой поддержки регионам в проекте бюджета предусмотрено: увеличение общего объема помощи регионов, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на заработную плату на 2026 год темпами не ниже прогнозного уровня инфляции и сокращение различия регионов по уровню бюджетной обеспеченности», — говорится в сообщении.
Минфин отмечает, что будет продолжена реализация индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития, направленных на повышение их экономического потенциала для сокращения дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития.
НОВОСТИ
- 12:05 24.09.2025
- Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ
- 12:00 24.09.2025
- Песков отверг утверждение Трампа, что Россия — «бумажный тигр»
- 11:32 24.09.2025
- КНР защитит свои интересы вопреки усилиям США помешать импорту нефти из РФ — МИД
- 11:05 24.09.2025
- Россия пришла на помощь ЦАР в трудный момент — президент ЦАР
- 11:00 24.09.2025
- Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ
- 11:00 24.09.2025
- «Стена дронов» в Европе может быть готова «примерно через год» — ЕК
- 10:32 24.09.2025
- ВСУ направили заградотряды под Купянск — силовики
- 10:20 24.09.2025
- Поток обращений в приемную Путина сократился после запрета анонимных жалоб
- 10:05 24.09.2025
- Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает повышение НДС
- 10:00 24.09.2025
- Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать