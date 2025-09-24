Проект бюджета предусматривает рост дотаций регионам — Минфин РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект федерального бюджета на 2026–2028 годы предусматривает увеличение дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также дотаций на заработную плату на 2026 год темпами не ниже прогнозного уровня инфляции. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

«Для стимулирования социально-экономического развития, оказания финансовой поддержки регионам в проекте бюджета предусмотрено: увеличение общего объема помощи регионов, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на заработную плату на 2026 год темпами не ниже прогнозного уровня инфляции и сокращение различия регионов по уровню бюджетной обеспеченности», — говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что будет продолжена реализация индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития, направленных на повышение их экономического потенциала для сокращения дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития.