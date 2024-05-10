ВСУ расстреливают жителей Херсона, пытающихся попасть на левый берег Днепра — партизаны

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные расстреливают мирных жителей Херсона, пытающихся покинуть город и попасть на подконтрольный России левый берег Днепра. Об этом сообщил ТАСС командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление».

«В случае выявления каких-то желающих убежать украинская сторона сразу открывает огонь на поражение. Поэтому много людей, которые не смогли в свое время перебраться в свободную часть Херсонской области, просто ждут», — сказал он.

При этом командир вспомнил об успешных случаях эвакуации жителей города на левый берег. «Самый яркий пример — когда один парень на надувной лодке ночью переплыл Днепр. <…> Хотя сейчас это очень опасно», — рассказал он, отметив, что существуют тайные перевозчики, которые за денежные средства могут переправить человека на другой берег. «Их [ВСУ] не трогают», — добавил командир отряда.