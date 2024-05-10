Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе
11:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе.
«UKMTO получил уведомление об инциденте в 195 морских милях к востоку от йеменского Адена, — говорится в сообщении. — Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — добавили в центре.
По данным UKMTO, инцидент, которые центр классифицирует как нападение, произошел в 07:57 мск. Сведения получены от капитана атакованного судна. Дополнительной информации о происшествии пока не приводится.
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