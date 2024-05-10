0
0
131
НОВОСТИ

Госдума на заседании 10 мая обсудит кандидатуру Мишустина на пост премьера — Володин

08:50 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на своем заседании 10 мая рассмотрит внесенную президентом РФ кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной думы», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 10.05.2024
Израиль намерен добиться успеха в Газе даже в одиночку, заявил Нетаньяху
0
32
09:00 10.05.2024
БПЛА упал ночью на предприятие в Калужской области, возникший пожар ликвидирован
0
105
08:40 10.05.2024
Пять украинских БПЛА уничтожены над Брянской, Московской и Белгородской областями
0
146
08:30 10.05.2024
Путин внес в Думу кандидатуру Мишустина на пост премьера
0
158
20:30 09.05.2024
Ради господства и выгоды, Запад готов пойти на сделку с любыми злом - Лукашенко
0
910
20:20 09.05.2024
Из-за боев в Рафахе переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены - СМИ
0
754
20:10 09.05.2024
США и Великобртания обсудили ужесточение санкций против России
0
878
19:50 09.05.2024
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
0
810
19:10 09.05.2024
В 2025 году в Венгрии начнется выпуск электромобилей китайской компании BYD
0
724
18:50 09.05.2024
Зрителями парада Победы на Красной площади стали около 200 ветеранов
0
702

Возврат к списку