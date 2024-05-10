Госдума на заседании 10 мая обсудит кандидатуру Мишустина на пост премьера — Володин

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на своем заседании 10 мая рассмотрит внесенную президентом РФ кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной думы», — написал он.