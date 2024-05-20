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Зеленский боится конкуренции и избегает выборов - экс-сенатор штата Вирджиния

12:30 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский избегает проведения в стране выборов, опасаясь сильных конкурентов вроде Валерия Залужного или Петра Порошенко. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС бывший член Сената законодательного собрания американского штата Вирджиния республиканец Ричард Блэк, комментируя ситуацию, вызванную истечением срока полномочий Зеленского в ночь на 21 мая.

«Зеленский утверждает, что на Украине нельзя проводить президентские выборы в условиях военного положения. Однако конституция, являющаяся главным законом страны, не запрещает проведение таких выборов», — отметил Блэк. По его словам, «Конституционный суд мог бы дать ответ на этот важный вопрос, но Зеленский не позволяет ему этого сделать».

«Как правило, государства продолжают проводить выборы в военное время», — продолжил Блэк, подчеркнув, что президент России Владимир Путин, несмотря на проведение специальной военной операции, «вел предвыборную кампанию и одержал триумфальную победу». Он также напомнил, что сирийский лидер Башар Асад «каждые четыре года добивается переизбрания, несмотря на борьбу с террористами, пытающимися сместить его», а 16-й президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн добился переизбрания в разгар Гражданской войны в США (1861-1865) незадолго до того, как был убит.

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