Зеленский боится конкуренции и избегает выборов - экс-сенатор штата Вирджиния
12:30 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Зеленский утверждает, что на Украине нельзя проводить президентские выборы в условиях военного положения. Однако конституция, являющаяся главным законом страны, не запрещает проведение таких выборов», — отметил Блэк. По его словам, «Конституционный суд мог бы дать ответ на этот важный вопрос, но Зеленский не позволяет ему этого сделать».
«Как правило, государства продолжают проводить выборы в военное время», — продолжил Блэк, подчеркнув, что президент России Владимир Путин, несмотря на проведение специальной военной операции, «вел предвыборную кампанию и одержал триумфальную победу». Он также напомнил, что сирийский лидер Башар Асад «каждые четыре года добивается переизбрания, несмотря на борьбу с террористами, пытающимися сместить его», а 16-й президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн добился переизбрания в разгар Гражданской войны в США (1861-1865) незадолго до того, как был убит.
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