В Иране временно остановили работу всех кинотеатров и театров
13:15 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, кинотеатры и театры в Иране будут закрыты до дальнейшего уведомления. Показы комедийных передач на телевидении также будут отменены.
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