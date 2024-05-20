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НОВОСТИ

В Иране временно остановили работу всех кинотеатров и театров

13:15 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа всех кинотеатров и театров в Иране временно остановлена в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его сведениям, кинотеатры и театры в Иране будут закрыты до дальнейшего уведомления. Показы комедийных передач на телевидении также будут отменены.

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