Старшеклассники смогут разработать новые продукты Сбера для молодежи
13:16 20.05.2024
Сбер предлагает старшеклассникам погрузиться в бизнес-среду и вместе с экспертами банка придумать новые актуальные молодежные продукты для себя и своих друзей.
Чтобы принять участие в продуктовом марафоне от Сбера, нужно:
– придумать, как улучшить существующий продукт или услугу либо предложить новый сервис для молодежи;
– заполнить короткую анкету о себе (возраст, учебное заведение, увлечения, чем привлекает этот проект в Сбере);
– подать заявку на сайте SberGraduate
По итогам интервью отберут 20 человек. Кандидаты должны быть старше 14 лет, учиться в 10–11-х классах, проживать в Москве (марафон предполагает очное взаимодействие) и быть готовыми уделять работе минимум два часа в день.
За восемь недель продуктового марафона школьники освоят проектную терминологию, научатся выстраивать рабочий диалог и решать различные задачи – от исследования и генерации идей до тестирования и презентации продукта. Каждую неделю ребята будут получать обратную связь от кураторов.
Участие в проекте будет оплачиваться, а после его окончания все выпускники получат сертификаты, подарки от Сбера и, самое главное, практический опыт разработки в одной из ведущих технологических компаний планеты.
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