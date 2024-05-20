Старшеклассники смогут разработать новые продукты Сбера для молодежи

13:16

Сбер предлагает старшеклассникам погрузиться в бизнес-среду и вместе с экспертами банка придумать новые актуальные молодежные продукты для себя и своих друзей.

Чтобы принять участие в продуктовом марафоне от Сбера, нужно:

– придумать, как улучшить существующий продукт или услугу либо предложить новый сервис для молодежи;

– заполнить короткую анкету о себе (возраст, учебное заведение, увлечения, чем привлекает этот проект в Сбере);

– подать заявку на сайте SberGraduate

По итогам интервью отберут 20 человек. Кандидаты должны быть старше 14 лет, учиться в 10–11-х классах, проживать в Москве (марафон предполагает очное взаимодействие) и быть готовыми уделять работе минимум два часа в день.

За восемь недель продуктового марафона школьники освоят проектную терминологию, научатся выстраивать рабочий диалог и решать различные задачи – от исследования и генерации идей до тестирования и презентации продукта. Каждую неделю ребята будут получать обратную связь от кураторов.

Участие в проекте будет оплачиваться, а после его окончания все выпускники получат сертификаты, подарки от Сбера и, самое главное, практический опыт разработки в одной из ведущих технологических компаний планеты.