Посол Ирана в Минске назвал причину жесткой посадки вертолета Раиси

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Плохие погодные условия стали причиной произошедшей 19 мая жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявил иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи.



«Вертолет совершил жесткую посадку из-за плохих метеорологических условий», — сказал он журналистам.



Посол напомнил, что в районе произошедшего в горной местности крушения вертолета президента, который возвращался с церемонии открытия гидроузла в Азербайджане, «был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная». «Это первая версия того, из-за чего это произошло. Именно поэтому спасателям потребовалось время, чтобы туда добраться», — подчеркнул он.





