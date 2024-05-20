Посол Ирана в Минске назвал причину жесткой посадки вертолета Раиси
13:30 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вертолет совершил жесткую посадку из-за плохих метеорологических условий», — сказал он журналистам.
Посол напомнил, что в районе произошедшего в горной местности крушения вертолета президента, который возвращался с церемонии открытия гидроузла в Азербайджане, «был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная». «Это первая версия того, из-за чего это произошло. Именно поэтому спасателям потребовалось время, чтобы туда добраться», — подчеркнул он.
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