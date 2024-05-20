Ozon Банк подключился к QR-платформе от Сбера
14:48 20.05.2024
Оплатить покупку через приложение Ozon можно только в случае наличия счета в банке. Поэтому следует сначала перейти в личный кабинет Банка, через знак «₽» в нижнем меню или нажав на баланс карты Ozon в личном кабинете, затем надо навести камеру на QR-код Сбера и оплатить покупку.
«Пул банков-партнеров, подключенных к QR платформе Сбера, постоянно расширяется, – отметил Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. – Вместе с Ozon на данный момент у нас уже 14 партнеров. Мы продолжаем развивать наш QR, делая его ещё быстрее и удобнее для пользователей. Обороты по QR Сбера ежемесячно растут в среднем на 20%».
Новости
- 15:45 20.05.2024
- Шохин выступил за постепенный отказ от практики временных налоговых решений
- 14:20 20.05.2024
- Власти ДНР не могут подтвердить присутствие войск Франции на территории Украины
- 14:10 20.05.2024
- Экс-посол РФ в Иране уверен, что внешняя политика Тегерана не изменится
- 13:45 20.05.2024
- В Первом всероссийском молодежном IT-форуме в Смоленске примут участие более 500 человек
- 13:30 20.05.2024
- Посол Ирана в Минске назвал причину жесткой посадки вертолета Раиси
- 13:16 20.05.2024
- Старшеклассники смогут разработать новые продукты Сбера для молодежи
- 13:15 20.05.2024
- В Иране временно остановили работу всех кинотеатров и театров
- 12:30 20.05.2024
- Зеленский боится конкуренции и избегает выборов - экс-сенатор штата Вирджиния
- 12:15 20.05.2024
- Великобритании не удается обеспечить контроль за исполнением санкций против РФ - СМИ
- 12:05 20.05.2024
- Развитие курортов обнажает кадровый дефицит
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать