Ozon Банк подключился к QR-платформе от Сбера

14:48

Теперь клиенты Ozon Банк могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду Сбера. Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно войти в приложение Ozon или Ozon Банка в своем смартфоне и открыть оплату по QR, или можно отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать Ozon Банк среди предложенных методов оплаты на платежной странице.

Оплатить покупку через приложение Ozon можно только в случае наличия счета в банке. Поэтому следует сначала перейти в личный кабинет Банка, через знак «₽» в нижнем меню или нажав на баланс карты Ozon в личном кабинете, затем надо навести камеру на QR-код Сбера и оплатить покупку.

«Пул банков-партнеров, подключенных к QR платформе Сбера, постоянно расширяется, – отметил Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. – Вместе с Ozon на данный момент у нас уже 14 партнеров. Мы продолжаем развивать наш QR, делая его ещё быстрее и удобнее для пользователей. Обороты по QR Сбера ежемесячно растут в среднем на 20%».