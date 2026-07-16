Собянин: Завершена проходка тоннеля между станциями «Новомосковская» и «Сосенки»

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В Москве завершилась проходка первого, левого перегонного тоннеля от станции «Новомосковская» до станции «Сосенки» Троицкой линии метро. Второй этап строительства этой ветки стартовал осенью 2025 года. По словам мэра столицы Сергея Собянина, всего в составе южного участка планируется построить примерно 17 км линии и 6 станций: “Сосенки”, “Ракитки”, “Десна”, “Кедровая”, “Ватутинки” и “Троицк”.

«Троицкая ветка станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро, а также основой транспортного каркаса ТиНАО. Благодаря ей на 20% разгрузятся востребованные станции Сокольнической, Калужско-Рижской и Бутовской линий», — рассказал столичный градоначальник.

По его данным с октября 2025 по июль 2026 года тоннелепроходческий щит «Ольга» проложил тоннель протяженностью 1,6 км под рекой Сосенкой и Калужским шоссе. Максимальная глубина проходки составляет 31 метр. А в апреле нынешнего года стартовала проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Новомосковская» и «Сосенки». К сегодняшнему дню удалось пройти 0,48 км, то есть примерно треть маршрута, завершение работ запланировано на ноябрь 2026 года.

Также идет проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Ватутинки» и «Кедровая», где работы выполнены на 14%.

Напомним, южный участок Троицкой линии метро протяженностью 16,9 км будет пролегать вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. Этот участок станет продолжением действующей Троицкой линии метро, в составе которой сегодня действуют 11 станций и организованы пять быстрых пересадок. После завершения строительства южного участка Троицкая линия метро продлится от станции «ЗИЛ» в Даниловском районе до Троицка. Линия протяженностью более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых крупных радиусов московского метро и самым большим за Московской кольцевой автодорогой. Пока станции, построенные в рамках первого этапа, используют более 100 тыс. пассажиров, после открытия южного участка пассажиропоток увеличится до 350 тысяч человек в сутки.