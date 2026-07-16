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НОВОСТИ

Зеленский заявил о повреждении энергообъектов в трех регионах Украины

11:32 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что повреждены объекты энергетики в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины.

По его данным, опубликованным в телеграм-канале, повреждены также энергообъекты на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

Кроме того, по информации Минэнерго страны, отключения электричества зафиксированы в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины из-за повреждения объектов энергетики.

На Украине с конца прошлого года начались проблемы с электроснабжением на фоне масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения света.

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