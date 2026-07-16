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Рубио заявил о введении США пошлин в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии

11:00 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация решила ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, поставляемых в США из Бразилии. Об этом заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

«Сегодня [американский] президент [Дональд] Трамп поручил представителю США на торговых переговорах ввести пошлины в размере 25% на большую часть бразильского импорта», — написал руководитель американского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Говоря о причинах этого шага, Рубио утверждал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «и его правительство не вели переговоры с США добросовестно». «Его экономическая политика вредит американцам и бразильцам, — полагает госсекретарь. — В течение последнего года Лула [да Силва] ставил свое самолюбие выше, чем заключение сделки ради благосостояния бразильского народа, и данные пошлины являются платой за это».

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