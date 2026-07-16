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НОВОСТИ

У отдельных лидеров ЕС начинается «отрезвление сознания» насчет Киева — СБ РФ

10:05 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд лидеров Евросоюза начинают «отрезвлять сознание», так как в их странах нарастает возмущение в связи с героизацией нацизма на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков.

«Вместе с тем у отдельных лидеров стран Евросоюза, даже из числа ближайших союзников по военной поддержке киевского режима, уже начинается процесс отрезвления сознания. Наглядный пример — Польша, где нарастает возмущение в связи с героизацией на Украине пособников нацистской Германии. Речь идет в том числе о тех, кто несет прямую ответственность за массовые убийства поляков в ходе Волынской резни», — отметил он.

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