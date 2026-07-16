Силы ПВО за ночь уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ за минувшую ночь уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.