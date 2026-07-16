Трамп в обращении выступит с утверждением о вмешательстве Китая в выборы в США — CBS

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп в телеобращении к согражданам в четверг вечером намерен выступить с утверждением о том, что Китай якобы вмешивался в ход выборов в США. Об этом сообщил в среду телеканал CBS со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, «выступление Трампа в четверг частично будет касаться утверждений, о которых ранее не сообщалось, относительно вмешательства Китая в американские выборы». По сведениям канала, американский лидер будет говорить о том, что китайская сторона якобы получила несанкционированный доступ к «информации об избирателях в США», а также о том, что «ЦРУ знало об этих действиях, но не предоставило данные об этом Трампу во время его первого срока на посту президента».

В публикации не уточняется, какие именно выборы в США имеются в виду. Трамп в первый раз возглавлял американскую администрацию в 2017–2021 годах. Он проиграл демократу Джо Байдену на выборах главы государства, состоявшихся в США в ноябре 2020 года. Трамп одержал победу на выборах в ноябре 2024 года и во второй раз стал президентом США.