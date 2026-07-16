Трамп в обращении выступит с утверждением о вмешательстве Китая в выборы в США — CBS
10:00 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп в телеобращении к согражданам в четверг вечером намерен выступить с утверждением о том, что Китай якобы вмешивался в ход выборов в США. Об этом сообщил в среду телеканал CBS со ссылкой на источники.
Как отмечается в публикации, «выступление Трампа в четверг частично будет касаться утверждений, о которых ранее не сообщалось, относительно вмешательства Китая в американские выборы». По сведениям канала, американский лидер будет говорить о том, что китайская сторона якобы получила несанкционированный доступ к «информации об избирателях в США», а также о том, что «ЦРУ знало об этих действиях, но не предоставило данные об этом Трампу во время его первого срока на посту президента».
В публикации не уточняется, какие именно выборы в США имеются в виду. Трамп в первый раз возглавлял американскую администрацию в 2017–2021 годах. Он проиграл демократу Джо Байдену на выборах главы государства, состоявшихся в США в ноябре 2020 года. Трамп одержал победу на выборах в ноябре 2024 года и во второй раз стал президентом США.
НОВОСТИ
- 11:20 16.07.2026
- Не менее 500 человек погибли при столкновении судов в Бенгальском заливе — СМИ
- 11:05 16.07.2026
- Сильные дожди пройдут в более 20 регионах РФ в ближайшие два дня
- 11:00 16.07.2026
- Рубио заявил о введении США пошлин в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии
- 10:32 16.07.2026
- В Польше сокращается общественная поддержка военной помощи Украине — опрос
- 10:20 16.07.2026
- Девочка и бабушка погибли, женщина ранена после удара ВСУ по поселку в Брянской области
- 10:05 16.07.2026
- У отдельных лидеров ЕС начинается «отрезвление сознания» насчет Киева — СБ РФ
- 09:32 16.07.2026
- КСИР нанес удары по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании — Mehr
- 09:20 16.07.2026
- Европе грозит волна организованных Киевом терактов, уверен Пушилин
- 09:05 16.07.2026
- ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный»
- 09:00 16.07.2026
- Силы ПВО за ночь уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать