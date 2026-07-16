Девочка и бабушка погибли, женщина ранена после удара ВСУ по поселку в Брянской области
10:20 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ нанесли удар с помощью РСЗО «Град» по поселку Суземка Брянской области, погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка, еще одна женщина ранена. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО „Град“ по административному центру Суземского района — поселку Суземка. Самые тяжелые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших. Ранения получила жительница поселка. Она доставлена в больницу, ей оказана медицинская помощь», — написал он.
Также, как сообщил Ковальчук, по предварительным данным, один дом полностью уничтожен, повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.
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