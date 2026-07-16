0
0
87
НОВОСТИ

В Польше сокращается общественная поддержка военной помощи Украине — опрос

10:32 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число польских граждан, поддерживающих военную помощь Киеву, значительно сократилось c февраля 2022 г. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS для газеты Rzeczpospolita.

По этим данным, в настоящее время военную помощь Польши Украине одобряют 52,2% опрошенных, в то время как в декабре 2022 г. за поставки польского оружия ВСУ выступали 77,5% респондентов.

Особенно активно настаивают на прекращении поставок польского оружия Киеву сторонники оппозиционных правых партий — таких 64%. Среди граждан, поддерживающих правящую коалицию премьер-министра Дональда Туска, критиков военной помощи Украине значительно меньше — всего 13%.

Авторы исследования отмечают, что тех, кто «решительно» требует отказаться от военной поддержки Киева, и тех, кто так же «решительно» ее поддерживает, примерно поровну — 23,7% и 22,6% соответственно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 16.07.2026
Не менее 500 человек погибли при столкновении судов в Бенгальском заливе — СМИ
0
22
11:05 16.07.2026
Сильные дожди пройдут в более 20 регионах РФ в ближайшие два дня
0
70
11:00 16.07.2026
Рубио заявил о введении США пошлин в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии
0
89
10:20 16.07.2026
Девочка и бабушка погибли, женщина ранена после удара ВСУ по поселку в Брянской области
0
163
10:05 16.07.2026
У отдельных лидеров ЕС начинается «отрезвление сознания» насчет Киева — СБ РФ
0
196
10:00 16.07.2026
Трамп в обращении выступит с утверждением о вмешательстве Китая в выборы в США — CBS
0
201
09:32 16.07.2026
КСИР нанес удары по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании — Mehr
0
248
09:20 16.07.2026
Европе грозит волна организованных Киевом терактов, уверен Пушилин
0
257
09:05 16.07.2026
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный»
0
259
09:00 16.07.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами РФ
0
253

Возврат к списку