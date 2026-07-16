10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число польских граждан, поддерживающих военную помощь Киеву, значительно сократилось c февраля 2022 г. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS для газеты Rzeczpospolita.

По этим данным, в настоящее время военную помощь Польши Украине одобряют 52,2% опрошенных, в то время как в декабре 2022 г. за поставки польского оружия ВСУ выступали 77,5% респондентов.

Особенно активно настаивают на прекращении поставок польского оружия Киеву сторонники оппозиционных правых партий — таких 64%. Среди граждан, поддерживающих правящую коалицию премьер-министра Дональда Туска, критиков военной помощи Украине значительно меньше — всего 13%.

Авторы исследования отмечают, что тех, кто «решительно» требует отказаться от военной поддержки Киева, и тех, кто так же «решительно» ее поддерживает, примерно поровну — 23,7% и 22,6% соответственно.