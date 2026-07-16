Сильные дожди пройдут в более 20 регионах РФ в ближайшие два дня
11:05 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильные дожди, местами с грозами и градом, пройдут в ближайшие два дня на территории более 20 регионов России. Об этом сообщили в федеральном Гидрометцентре.
Так, ливневые дожди пройдут на северо-западе Коми и в Костромской области. Сильные дожди с грозой и усилением ветра также ожидаются в Пермском крае и Татарстане. В Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае возможны гроза с градом и усилением ветра до 20 м/с.
Кроме того, по данным центра, сильные дожди пройдут и на Кавказе — в КБР и Северной Осетии. Обильные осадки также продолжаются на Урале: на юге Тюменской, в Челябинской и на севере Свердловской областей пройдут ливневые дожди с местами крупным градом.
Сильные дожди также прогнозируют на севере Иркутской, в Томской и Омской областях. Гроза с градом также пройдет в ближайшие дни в Республике Алтай и Кемеровской области. Осадки в сопровождении сильного ветра также возможны в центральных и южных муниципалитетах Красноярского края, Хакасии и Тувы.
На Дальнем Востоке осадки затронут Сахалин, Амурскую область, Хабаровский край и Якутию.
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