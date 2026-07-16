КСИР нанес удары по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании — Mehr

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанесли удары по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, КСИР поразил системы связи и хранилища топлива ВС США.