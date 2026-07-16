ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный»

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в ходе ночного удара поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для доставки и хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«[Поражены] объекты инфраструктуры в портах „Одесса“ и „Южный“, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов», — указали в ведомстве.