Европе грозит волна организованных Киевом терактов, уверен Пушилин
09:20 16.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теракт в Монако стал предвестником волны терактов киевского режима в Европе. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
«Я в этом абсолютно уверен, — сказал Пушилин, отвечая на вопрос о возможности новых терактов Киева после взрыва в Монако. — Европе пора бы об этом задуматься, но, боюсь, уже даже поздно».
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