Европе грозит волна организованных Киевом терактов, уверен Пушилин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракт в Монако стал предвестником волны терактов киевского режима в Европе. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Я в этом абсолютно уверен, — сказал Пушилин, отвечая на вопрос о возможности новых терактов Киева после взрыва в Монако. — Европе пора бы об этом задуматься, но, боюсь, уже даже поздно».