Не менее 500 человек погибли при столкновении судов в Бенгальском заливе — СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 500 человек считаются погибшими при столкновении двух судов с беженцами-рохинджа в Бенгальском заливе, направлявшимися из Мьянмы в Бангладеш. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По его информации, суда с около 530 беженцами вышли из мьянманского штата Ракхайн в конце июня. В начале июля они затонули по пути в Бангладеш при невыясненных обстоятельствах, возможно, в результате столкновения, вызванного погодными условиями. Поисково-спасательные операции на месте катастрофы не проводились.

«Хотя сведения об инциденте и числе погибших пока официально не подтверждены, УВКБ ООН серьезно обеспокоено большим числом жертв крушения судов с беженцами из Мьянмы, а также сокращением международной продовольственной и гуманитарной помощи для находящихся в лагерях в Бангладеш представителей народности рохинджа», — цитирует газета заявление ведомства.

В 2025 году, по данным УВКБ ООН, более 6,5 тыс. рохинджа пытались переправиться по морю из Мьянмы в Бангладеш. Около 900 из них погибли или пропали без вести.

Власти Мьянмы отказывают в гражданстве рохинджа, мусульманам по вероисповеданию, которых считают незаконными бенгальскими мигрантами. В условиях этнической дискриминации в Мьянме рохинджа пытаются найти убежище в Бангладеш и в странах Юго-Восточной Азии.