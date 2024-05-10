Матвиенко направила президенту три кандидатуры на пост главы Счетной палаты РФ
10:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список из трех кандидатур на пост главы Счетной палаты.
«Только что в соответствии с законодательством Российской Федерации подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», — написала спикер Совфеда в своем телеграм-канале.
В списке находятся глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель руководителя контрольного управления Администрации президента РФ Борис Ковальчук и и. о. председателя Счетной палаты Галина Изотова.
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