Матвиенко направила президенту три кандидатуры на пост главы Счетной палаты РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список из трех кандидатур на пост главы Счетной палаты.

«Только что в соответствии с законодательством Российской Федерации подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», — написала спикер Совфеда в своем телеграм-канале.

В списке находятся глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель руководителя контрольного управления Администрации президента РФ Борис Ковальчук и и. о. председателя Счетной палаты Галина Изотова.