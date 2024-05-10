0
0
175
НОВОСТИ

Матвиенко направила президенту три кандидатуры на пост главы Счетной палаты РФ

10:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список из трех кандидатур на пост главы Счетной палаты.

«Только что в соответствии с законодательством Российской Федерации подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», — написала спикер Совфеда в своем телеграм-канале.

В списке находятся глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель руководителя контрольного управления Администрации президента РФ Борис Ковальчук и и. о. председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 10.05.2024
Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе
0
45
10:30 10.05.2024
ВСУ расстреливают жителей Херсона, пытающихся попасть на левый берег Днепра — партизаны
0
119
09:30 10.05.2024
Израиль намерен добиться успеха в Газе даже в одиночку, заявил Нетаньяху
0
196
09:00 10.05.2024
БПЛА упал ночью на предприятие в Калужской области, возникший пожар ликвидирован
0
242
08:50 10.05.2024
Госдума на заседании 10 мая обсудит кандидатуру Мишустина на пост премьера — Володин
0
248
08:40 10.05.2024
Пять украинских БПЛА уничтожены над Брянской, Московской и Белгородской областями
0
254
08:30 10.05.2024
Путин внес в Думу кандидатуру Мишустина на пост премьера
0
281
20:30 09.05.2024
Ради господства и выгоды, Запад готов пойти на сделку с любыми злом - Лукашенко
0
972
20:20 09.05.2024
Из-за боев в Рафахе переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены - СМИ
0
810
20:10 09.05.2024
США и Великобртания обсудили ужесточение санкций против России
0
964

Возврат к списку