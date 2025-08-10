0
0
0
НОВОСТИ

Более 4000 человек приняли участие в спортивном фестивале «Яуза Фест»

14:50 10.08.2025

В спортивном фестивале по сап-серфингу «Яуза Фест» на набережной Академика Туполева на реке Яуза 9 августа участвовали 4000 человек.

Главным событием праздника спорта был заплыв протяженностью 5 км от набережной Академика Туполева до Рубцова моста и обратно. Кроме того, в рамках «Яуза Феста» шла борьба за Открытый кубок Московского спорта. Фестиваль завершил красочный карнавальный заплыв с конкурсом костюмов в шести номинациях: «Самая яркая девушка фестиваля», «Лучший сюжетный костюм», «Сложнейший в исполнении наряд», «Самый оригинальный костюм», «Самые креативные пары» и «Самый яркий мужчина фестиваля».

Участники фестиваля могли бесплатно арендовать сап-доски, что позволило принять в нем участие всем желающим.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 10.08.2025
Кроме «Орешника», у России есть и другие новые вооружения - Рябков
0
265
12:43 10.08.2025
Российские военные за сутки сбили 372 дрона самолетного типа – МО РФ
0
284
10:30 10.08.2025
Европа «убеждена», что надо продолжать давить на Россию и поддерживать Украину - заявление
0
452
10:00 10.08.2025
Мошенники могут похищать деньги, используя поддельные QR-коды – МВД РФ
0
379
09:00 10.08.2025
Европа обеспокоена тем, что на встрече президентов США РФ ее могут отодвинуть на второй план - NYT
0
440
21:00 09.08.2025
НАТО хочет встать между РФ и Ираном при помощи Зангезурского коридора — советник Хаменеи
0
1224
20:30 09.08.2025
Нигерия отвергла требование принять депортируемых из США граждан третьих стран
0
1058
20:00 09.08.2025
Количество правонарушений в отношении христиан возросло во Франции на 13% — МВД
0
981
19:30 09.08.2025
Один человек погиб в результате обрушения конструкций на шахте в Ростовской области
0
920
19:00 09.08.2025
Володин предлагает обсудить вопрос отмены домашнего задания для школьников
0
1006

Возврат к списку