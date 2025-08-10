Более 4000 человек приняли участие в спортивном фестивале «Яуза Фест»

14:50

В спортивном фестивале по сап-серфингу «Яуза Фест» на набережной Академика Туполева на реке Яуза 9 августа участвовали 4000 человек.

Главным событием праздника спорта был заплыв протяженностью 5 км от набережной Академика Туполева до Рубцова моста и обратно. Кроме того, в рамках «Яуза Феста» шла борьба за Открытый кубок Московского спорта. Фестиваль завершил красочный карнавальный заплыв с конкурсом костюмов в шести номинациях: «Самая яркая девушка фестиваля», «Лучший сюжетный костюм», «Сложнейший в исполнении наряд», «Самый оригинальный костюм», «Самые креативные пары» и «Самый яркий мужчина фестиваля».

Участники фестиваля могли бесплатно арендовать сап-доски, что позволило принять в нем участие всем желающим.