Кроме «Орешника», у России есть и другие новые вооружения - Рябков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия «не теряла времени» и располагает другими новейшими вооружениями, помимо ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Орешник» — да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

Отвечая на вопрос, идет ли речь о до сих пор не названных вооружениях, замглавы МИД уточнил: «Я не могу называть то, что мне не положено называть, но есть».