Кроме «Орешника», у России есть и другие новые вооружения - Рябков
13:20 10.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия «не теряла времени» и располагает другими новейшими вооружениями, помимо ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Орешник» — да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия-1».
Отвечая на вопрос, идет ли речь о до сих пор не названных вооружениях, замглавы МИД уточнил: «Я не могу называть то, что мне не положено называть, но есть».
НОВОСТИ
- 12:43 10.08.2025
- Российские военные за сутки сбили 372 дрона самолетного типа – МО РФ
- 10:30 10.08.2025
- Европа «убеждена», что надо продолжать давить на Россию и поддерживать Украину - заявление
- 10:00 10.08.2025
- Мошенники могут похищать деньги, используя поддельные QR-коды – МВД РФ
- 09:00 10.08.2025
- Европа обеспокоена тем, что на встрече президентов США РФ ее могут отодвинуть на второй план - NYT
- 21:00 09.08.2025
- НАТО хочет встать между РФ и Ираном при помощи Зангезурского коридора — советник Хаменеи
- 20:30 09.08.2025
- Нигерия отвергла требование принять депортируемых из США граждан третьих стран
- 20:00 09.08.2025
- Количество правонарушений в отношении христиан возросло во Франции на 13% — МВД
- 19:30 09.08.2025
- Один человек погиб в результате обрушения конструкций на шахте в Ростовской области
- 19:00 09.08.2025
- Володин предлагает обсудить вопрос отмены домашнего задания для школьников
- 18:30 09.08.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 395 военнослужащих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать