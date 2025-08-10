Вице-президент США Вэнс считает предстоящую встречу Трампа и Путина прорывом для американской дипломатии

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренность о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является серьезным прорывом для американской дипломатии. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Это значительный прорыв для американской дипломатии», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.