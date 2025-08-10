Европа «убеждена», что надо продолжать давить на Россию и поддерживать Украину - заявление

10:30 Источник: Интерфакс

Европа приветствует дипломатические усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, однако считает, что успех может быть достигнут только при продолжении военной и финансовой поддержки Украины, заявили лидеры ряда европейских стран и ЕС.

"Мы убеждены, что только подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения [конфликта], может быть успешным", - говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии в связи с запланированной встречей президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Они высказались за предоставление Украине "надежных и "заслуживающих доверия гарантий безопасности" для защиты суверенитета, подтвердили, что "привержены принципу, согласно которому международные границы не должны изменяться силой", добавив, что "путь к миру в Украине не может быть определен без участия Украины".

"Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - подчеркнули европейские политики.