Европа «убеждена», что надо продолжать давить на Россию и поддерживать Украину - заявление
10:30 10.08.2025 Источник: Интерфакс
Европа приветствует дипломатические усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, однако считает, что успех может быть достигнут только при продолжении военной и финансовой поддержки Украины, заявили лидеры ряда европейских стран и ЕС.
"Мы убеждены, что только подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения [конфликта], может быть успешным", - говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии в связи с запланированной встречей президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.
Они высказались за предоставление Украине "надежных и "заслуживающих доверия гарантий безопасности" для защиты суверенитета, подтвердили, что "привержены принципу, согласно которому международные границы не должны изменяться силой", добавив, что "путь к миру в Украине не может быть определен без участия Украины".
"Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - подчеркнули европейские политики.
НОВОСТИ
- 10:00 10.08.2025
- Мошенники могут похищать деньги, используя поддельные QR-коды – МВД РФ
- 09:00 10.08.2025
- Европа обеспокоена тем, что на встрече президентов США РФ ее могут отодвинуть на второй план - NYT
- 21:00 09.08.2025
- НАТО хочет встать между РФ и Ираном при помощи Зангезурского коридора — советник Хаменеи
- 20:30 09.08.2025
- Нигерия отвергла требование принять депортируемых из США граждан третьих стран
- 20:00 09.08.2025
- Количество правонарушений в отношении христиан возросло во Франции на 13% — МВД
- 19:30 09.08.2025
- Один человек погиб в результате обрушения конструкций на шахте в Ростовской области
- 19:00 09.08.2025
- Володин предлагает обсудить вопрос отмены домашнего задания для школьников
- 18:30 09.08.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 395 военнослужащих
- 18:00 09.08.2025
- Природный заповедник загорелся в Ялте, тушение осложняется труднодоступной местностью
- 17:00 09.08.2025
- Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать