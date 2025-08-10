0
НОВОСТИ

Службы госбезопасности Абхазии переведены на усиленный режим работы из-за угрозы атак БПЛА на границе с РФ

19:00 10.08.2025 Источник: Интерфакс

Подразделения погрануправления Службы госбезопасности Абхазии переведены на усиленный режим работы из-за угрозы атак беспилотников на районы, расположенные рядом с российско-абхазской границей. 


«В связи с опасностью атаки БПЛА на районы, расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы, на участке от побережья до горных хребтов подразделения пограничного управления Службы госбезопасности Абхазии переведены на усиленный режим несения службы. Боевые расчеты систем противовоздушной обороны переведены в режим боевой готовности», – говорится в сообщении пресс-службы СГБ республики. В нем отмечается, что «при необходимости по согласованию с российской стороной может быть принято решение о временной приостановке работы КПП «Псоу», о чем население будет проинформировано дополнительно».

