НОВОСТИ

Европейские лидеры хотят провести разговор с Трампом до его встречи с Путиным

20:45 10.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны пытаются организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, европейские лидеры хотят провести разговор с Трампом до пятницы, когда должен состояться его саммит с Путиным. Эта инициатива последовала за интенсивными дипломатическими контактами на выходных, включая прошедшую в субботу встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

