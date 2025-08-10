Европейские лидеры хотят провести разговор с Трампом до его встречи с Путиным
20:45 10.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны пытаются организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, европейские лидеры хотят провести разговор с Трампом до пятницы, когда должен состояться его саммит с Путиным. Эта инициатива последовала за интенсивными дипломатическими контактами на выходных, включая прошедшую в субботу встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.
