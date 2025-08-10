Российские военные за сутки сбили 372 дрона самолетного типа – МО РФ

12:43 Источник: Интерфакс

Российские военные заявили, что за сутки сбили более 380 различных целей, в том числе две ракеты большой дальности "Нептун".

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 372 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.