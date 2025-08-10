0
НОВОСТИ

Вэнс: Америке хватит финансировать украинскую военную индустрию

18:00 10.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американцы не хотят тратить свои средства на Украину, президент США Дональд Трамп стремится покончить с финансированием этого конфликта. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Президент и я считаем, что Америке хватит финансировать украинскую военную индустрию. <…> Американцы устали отправлять свои деньги, свои налоги на этот конфликт», — убежден он.

