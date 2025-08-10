Вэнс: Америке хватит финансировать украинскую военную индустрию
18:00 10.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американцы не хотят тратить свои средства на Украину, президент США Дональд Трамп стремится покончить с финансированием этого конфликта. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Президент и я считаем, что Америке хватит финансировать украинскую военную индустрию. <…> Американцы устали отправлять свои деньги, свои налоги на этот конфликт», — убежден он.
НОВОСТИ
- 18:10 10.08.2025
- В Китае задержан для допроса заведующий международным отделом ЦК КПК
- 17:30 10.08.2025
- Вице-президент США Вэнс считает предстоящую встречу Трампа и Путина прорывом для американской дипломатии
- 15:30 10.08.2025
- Высокие цены в ресторанах Франции отпугивают посетителей - СМИ
- 14:50 10.08.2025
- Более 4000 человек приняли участие в спортивном фестивале «Яуза Фест»
- 13:20 10.08.2025
- Кроме «Орешника», у России есть и другие новые вооружения - Рябков
- 12:43 10.08.2025
- Российские военные за сутки сбили 372 дрона самолетного типа – МО РФ
- 10:30 10.08.2025
- Европа «убеждена», что надо продолжать давить на Россию и поддерживать Украину - заявление
- 10:00 10.08.2025
- Мошенники могут похищать деньги, используя поддельные QR-коды – МВД РФ
- 09:00 10.08.2025
- Европа обеспокоена тем, что на встрече президентов США РФ ее могут отодвинуть на второй план - NYT
- 21:00 09.08.2025
- НАТО хочет встать между РФ и Ираном при помощи Зангезурского коридора — советник Хаменеи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать