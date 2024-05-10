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НОВОСТИ

Индия завершила вывод своих военнослужащих с Мальдив

11:30 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия завершила вывод своих военнослужащих из Мальдивской Республики. Об этом со ссылкой на официального представителя администрации президента Мальдив Хину Валид сообщил портал The Sun online.

По словам Валид, последняя группа индийских солдат, дислоцированных в стране, покинула Мальдивы. Представитель администрации президента не уточнила число индийских военных, которые ушли из островной республики.

Как сообщил ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, индийские военнослужащие на Мальдивах заменены техническими специалистами. Они направлены туда для обслуживания так называемых авиационных платформ, включающих два вертолета Dhruv и один самолет Dornier 228 индийского производства, а также морское патрульное судно. МИД Индии подчеркивал, что эта техника используется в гуманитарных целях для оказания помощи местному населению.

Всего на Мальдивах, по данным как индийских, так и мальдивских СМИ, находились от 80 до 90 индийских военных. Официальный Мале обозначал срок их окончательного вывода к 10 мая.

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