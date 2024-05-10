Израиль намерен добиться успеха в Газе даже в одиночку, заявил Нетаньяху
09:30 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль намерен добиться успеха в боях в секторе Газа даже без внешней поддержки, сражаясь голыми руками, буквально выцарапывая победу ногтями. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Его видеообращение, приуроченное к отмечаемому в этом году с 13 по 14 мая Дню независимости Израиля, распространила канцелярия главы правительства. «Мы находимся в преддверии Дня независимости. Во время Войны за независимость 76 лет назад нас было мало, а врагов много. У нас не было оружия, было эмбарго на поставки оружия Израилю, но благодаря силе духа, героизму и внутреннему единству мы победили», — сказал он.
«Сегодня мы намного сильнее. Мы полны решимости ради победы над нашими врагами, стремящимися уничтожить нас. Если нам придется сражаться в одиночку, мы будем сражаться в одиночку. Я уже говорил, что если нужно, мы будем сражаться ногтями. Но у нас есть гораздо больше того, и с той же силой духа и с Божьей помощью вместе мы победим», — добавил премьер.
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