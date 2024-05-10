0
0
32
НОВОСТИ

Израиль намерен добиться успеха в Газе даже в одиночку, заявил Нетаньяху

09:30 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль намерен добиться успеха в боях в секторе Газа даже без внешней поддержки, сражаясь голыми руками, буквально выцарапывая победу ногтями. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Его видеообращение, приуроченное к отмечаемому в этом году с 13 по 14 мая Дню независимости Израиля, распространила канцелярия главы правительства. «Мы находимся в преддверии Дня независимости. Во время Войны за независимость 76 лет назад нас было мало, а врагов много. У нас не было оружия, было эмбарго на поставки оружия Израилю, но благодаря силе духа, героизму и внутреннему единству мы победили», — сказал он.

«Сегодня мы намного сильнее. Мы полны решимости ради победы над нашими врагами, стремящимися уничтожить нас. Если нам придется сражаться в одиночку, мы будем сражаться в одиночку. Я уже говорил, что если нужно, мы будем сражаться ногтями. Но у нас есть гораздо больше того, и с той же силой духа и с Божьей помощью вместе мы победим», — добавил премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 10.05.2024
БПЛА упал ночью на предприятие в Калужской области, возникший пожар ликвидирован
0
115
08:50 10.05.2024
Госдума на заседании 10 мая обсудит кандидатуру Мишустина на пост премьера — Володин
0
138
08:40 10.05.2024
Пять украинских БПЛА уничтожены над Брянской, Московской и Белгородской областями
0
153
08:30 10.05.2024
Путин внес в Думу кандидатуру Мишустина на пост премьера
0
169
20:30 09.05.2024
Ради господства и выгоды, Запад готов пойти на сделку с любыми злом - Лукашенко
0
913
20:20 09.05.2024
Из-за боев в Рафахе переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены - СМИ
0
757
20:10 09.05.2024
США и Великобртания обсудили ужесточение санкций против России
0
884
19:50 09.05.2024
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
0
817
19:10 09.05.2024
В 2025 году в Венгрии начнется выпуск электромобилей китайской компании BYD
0
727
18:50 09.05.2024
Зрителями парада Победы на Красной площади стали около 200 ветеранов
0
705

Возврат к списку