Израиль намерен добиться успеха в Газе даже в одиночку, заявил Нетаньяху

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль намерен добиться успеха в боях в секторе Газа даже без внешней поддержки, сражаясь голыми руками, буквально выцарапывая победу ногтями. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Его видеообращение, приуроченное к отмечаемому в этом году с 13 по 14 мая Дню независимости Израиля, распространила канцелярия главы правительства. «Мы находимся в преддверии Дня независимости. Во время Войны за независимость 76 лет назад нас было мало, а врагов много. У нас не было оружия, было эмбарго на поставки оружия Израилю, но благодаря силе духа, героизму и внутреннему единству мы победили», — сказал он.

«Сегодня мы намного сильнее. Мы полны решимости ради победы над нашими врагами, стремящимися уничтожить нас. Если нам придется сражаться в одиночку, мы будем сражаться в одиночку. Я уже говорил, что если нужно, мы будем сражаться ногтями. Но у нас есть гораздо больше того, и с той же силой духа и с Божьей помощью вместе мы победим», — добавил премьер.